Meta Platforms Aktie

566,50EUR 4,80EUR 0,85%
Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.09.2026 10:00:39

Meta Platforms (ex Facebook) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 640 auf 820 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Auch nach der 20-prozentigen Erholung vom jüngsten Tief habe die Aktie des Social-Media-Riesen noch deutlich Luft nach oben, begründete Doug Anmuth am Donnerstag seine Empfehlung. Denn obwohl sich Meta in der Anfangsphase der Einführung wegweisender KI-Modelle und KI-gesteuerter Produkte außerhalb des Werbebereichs befinde, liege der Aktienkurs seit Jahresbeginn noch im Minus, während der marktbreite S&P-500-Index deutlich zugelegt habe./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 03:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 03:31 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 820,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 653,69 		Abst. Kursziel*:
25,44%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 653,69 		Abst. Kursziel aktuell:
25,44%
Analyst Name::
Doug Anmuth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

mehr Nachrichten

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

mehr Analysen
10:00 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
30.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Meta Platforms (ex Facebook) 565,80 0,73% Meta Platforms (ex Facebook)

Aktuelle Aktienanalysen

10:55 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:34 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:25 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:00 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:54 Verbund verkaufen Baader Bank
09:43 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
08:56 Inditex Buy Deutsche Bank AG
08:54 Bayer Buy Deutsche Bank AG
08:44 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:25 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:24 Delivery Hero Neutral UBS AG
08:23 AB InBev Buy UBS AG
08:23 Inditex Buy UBS AG
08:22 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
07:34 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:00 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:23 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:22 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
09.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
09.09.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
09.09.26 HORNBACH Halten DZ BANK
09.09.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Inditex Kaufen DZ BANK
09.09.26 Engie Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 HORNBACH Add Baader Bank
09.09.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
09.09.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
09.09.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
09.09.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
09.09.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
09.09.26 Danone Buy UBS AG
09.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
09.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
09.09.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
09.09.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
09.09.26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
09.09.26 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen