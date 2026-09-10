Meta Platforms Aktie
|566,50EUR
|4,80EUR
|0,85%
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 640 auf 820 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Auch nach der 20-prozentigen Erholung vom jüngsten Tief habe die Aktie des Social-Media-Riesen noch deutlich Luft nach oben, begründete Doug Anmuth am Donnerstag seine Empfehlung. Denn obwohl sich Meta in der Anfangsphase der Einführung wegweisender KI-Modelle und KI-gesteuerter Produkte außerhalb des Werbebereichs befinde, liege der Aktienkurs seit Jahresbeginn noch im Minus, während der marktbreite S&P-500-Index deutlich zugelegt habe./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 03:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 03:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 820,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 653,69
|
Abst. Kursziel*:
25,44%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 653,69
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,44%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
11:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Meta auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 820 Dollar (dpa-AFX)
|
09.09.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
09.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|Börse New York in Rot: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
09.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
09.09.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Meta begehrt wegen Einführung eines KI-Assistenten (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|10:00
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|10:00
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|10:00
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|565,80
|0,73%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:55
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:34
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:25
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:54
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|09:43
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:24
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|08:23
|AB InBev Buy
|UBS AG
|08:23
|Inditex Buy
|UBS AG
|08:22
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|09.09.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|09.09.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Danone Buy
|UBS AG
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.