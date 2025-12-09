Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.12.2025 01:05:37

Why Netflix Stock Dropped Today

Shares of Netflix (NASDAQ: NFLX) fell more than 3% on Monday after Paramount Skydance (NASDAQ: PSKY) intensified its pursuit of Warner Bros Discovery (NASDAQ: WBD). Image source: Netflix.On Friday, Netflix announced it had struck a deal to acquire Warner Bros Discovery's film and television studios, as well as its popular HBO Max streaming service, for $82.7 billion, or $27.75 per share, in cash and stock. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Netflix Inc.mehr Nachrichten