Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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19.09.2026 04:10:18
Why Netflix Stock Dropped Today
Shares of Netflix (NASDAQ: NFLX) fell on Friday after analysts predicted a worrisome downturn in viewer engagement trends.
Wells Fargo analyst Steven Cahall placed an underweight (read: sell) rating on Netflix's stock. He warned that the streaming titan's share price could fall roughly 20% to $57.
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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18.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite steigt schlussendlich (finanzen.at)
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18.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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18.09.26
|Keine Impulse: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag antriebslos (finanzen.at)
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18.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 nachmittags schwächer (finanzen.at)
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18.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: So steht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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18.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 sackt am Freitagmittag ab (finanzen.at)
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18.09.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
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18.09.26
|Freitagshandel in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
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|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
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|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.