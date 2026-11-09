Why Nvidia Stock Was Down Today

Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA) stock fell 4.3% on Monday, Nov. 9, after the company's board opened an investigation into its own CEO, Jensen Huang.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished up 2.4% and 2.8%, respectively.

On Sunday, Nvidia's board of directors said it was opening a probe into recent reports that Jensen Huang was the target of a foreign intelligence effort. In a letter to employees, the Nvidia chief admitted to intimate relations with Alice Huang, an executive of the cloud computing company Megaspeed. Alice Huang is an alleged Chinese asset, according to reporting from the New York Times (NYSE:NYT).

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