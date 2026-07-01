Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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01.07.2026 19:47:26
Why Salesforce Stock Is Up Today
Shares of Salesforce (NYSE: CRM) rose on Wednesday after an investment bank upgraded its rating on the beleaguered tech stock.Image source: The Motley Fool.Like many software stocks, Salesforce's shares have come under pressure as investors have grown increasingly concerned about the threat posed by AI to traditional software-as-a-service (SaaS) business models.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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