Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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01.07.2026 19:47:26

Why Salesforce Stock Is Up Today

Shares of Salesforce (NYSE: CRM) rose on Wednesday after an investment bank upgraded its rating on the beleaguered tech stock.Image source: The Motley Fool.Like many software stocks, Salesforce's shares have come under pressure as investors have grown increasingly concerned about the threat posed by AI to traditional software-as-a-service (SaaS) business models.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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