Worthington Steel Aktie
WKN DE: A3EYZG / ISIN: US9821041012
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07.10.2026 17:12:08
Why Worthington Steel Melted Down on Wednesday
Worthington Steel (NYSE:WS) stock tumbled 10.5% through 11 a.m. ET Wednesday after missing on earnings last night.
Heading into earnings, analysts forecast Worthington to earn $0.68 per share (pro forma) on $2.7 billion in quarterly sales. In fact, Worthington earned only $0.57 per share -- and burned cash.
Image source: Getty Images.
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