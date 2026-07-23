FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co anlässlich eines Übernahmeangebots von Worthington Steel samt geplantem Rückzug von der Börse auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Da die Delisting-Pläne faktisch nicht von der Zustimmung der Minderheitsaktionäre abhängig seien, stünden die Aktionäre im Wesentlichen vor der Wahl, entweder sofort 11 Euro je Aktie in bar zu akzeptieren oder an einer möglichen künftigen strukturellen Abfindung zu partizipieren, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET



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