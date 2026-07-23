Klöckner Aktie

12,28EUR 0,02EUR 0,16%
Klöckner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KC0100 / ISIN: DE000KC01000

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23.07.2026 13:53:13

KlöcknerCo (KlöCo) Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co anlässlich eines Übernahmeangebots von Worthington Steel samt geplantem Rückzug von der Börse auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Da die Delisting-Pläne faktisch nicht von der Zustimmung der Minderheitsaktionäre abhängig seien, stünden die Aktionäre im Wesentlichen vor der Wahl, entweder sofort 11 Euro je Aktie in bar zu akzeptieren oder an einer möglichen künftigen strukturellen Abfindung zu partizipieren, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Hold
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
12,28 € 		Abst. Kursziel*:
-10,42%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
12,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,42%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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