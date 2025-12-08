Klöckner Aktie

7,63EUR 1,58EUR 26,12%
Klöckner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KC0100 / ISIN: DE000KC01000

<
08.12.2025 16:21:12

KlöcknerCo (KlöCo) Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Klöckner & Co angesichts aufkommender Übernahmespekulationen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,15 Euro belassen. Analyst Christian Cohrs bleibt in einer am Montag vorliegenden Studie vorsichtig, was eine substanzielle Übernahmeprämie betrifft, denn bislang scheine der Interessent Worthington Steel auf den europäischen und deutschen Vertriebsmärkten keine nennenswerte Präsenz zu haben. Synergien würden sich daher nur im Nordamerika-Geschäft ergeben./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Hold
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
6,15 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
7,72 € 		Abst. Kursziel*:
-20,34%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
7,63 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19,40%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

