FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Stahlhändler sei inzwischen vom US-Geschäft geprägt, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar anlässlich einer im Raum stehenden Übernahme. Kloeckner Metals Europe habe aber im dritten Quartal erstmals seit zwei Jahren wieder einen positiven operativen Ergebnisbeitrag geliefert./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET



