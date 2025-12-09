Klöckner Aktie
|7,90EUR
|0,22EUR
|2,86%
WKN DE: KC0100 / ISIN: DE000KC01000
KlöcknerCo (KlöCo) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Stahlhändler sei inzwischen vom US-Geschäft geprägt, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar anlässlich einer im Raum stehenden Übernahme. Kloeckner Metals Europe habe aber im dritten Quartal erstmals seit zwei Jahren wieder einen positiven operativen Ergebnisbeitrag geliefert./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Buy
|
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
8,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7,79 €
|
Abst. Kursziel*:
9,11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,59%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)mehr Nachrichten
|
09:29
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|Verluste in Frankfurt: SDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
08.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
08.12.25
|ROUNDUP: Klöckner & Co vor möglicher Übernahme durch US-Konzern Worthington (dpa-AFX)
|
08.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
08.12.25
|AKTIE IM FOKUS: Klöckner & Co schnellen mit Übernahme-Gesprächen nach oben (dpa-AFX)
|
07.12.25
|Klöckner & Co bestätigt Gespräche zu möglicher Übernahme durch einen US-Konzern (dpa-AFX)
Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)mehr Analysen
|11:17
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|06.11.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|11:17
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|06.11.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|11:17
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|06.10.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|06.11.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|06.10.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|29.09.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|07.08.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Klöckner & Co (KlöCo)
|7,99
|4,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:35
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|11:32
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|11:18
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|11:17
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|11:17
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|11:16
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10:53
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|10:43
|Apple Neutral
|UBS AG
|10:43
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|10:27
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10:27
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|10:05
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|09:52
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|09:43
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:42
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|09:30
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09:29
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:18
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|09:14
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:57
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:52
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:24
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|08:09
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:57
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.