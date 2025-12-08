Klöckner Aktie

08.12.2025 16:55:19

KlöcknerCo (KlöCo) Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co von 7 auf 9 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Aktie verwandele sich von einer Stahlhandels- zu einer Übernahmestory, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Ob Worthington tatsächlich ein bindendes Angebot vorlegt, hängt aus seiner Sicht davon ab, ob die Gesamtbewertung eines Deals tragfähige Vorteile bringt und die Übernahme finanzierbar ist. Der Erfolg einer Offerte sei dann stark davon abhängig, ob der Klöckner-Großaktionär Loh die Konditionen akzeptiert./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

