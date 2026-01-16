Klöckner Aktie
|11,06EUR
|2,50EUR
|29,21%
WKN DE: KC0100 / ISIN: DE000KC01000
KlöcknerCo (KlöCo) Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Klöckner & Co angesichts des Übernahmeangebots Worthington Steel von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft. Damit rät der Experte Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie dazu, die 11 Euro hohe Offerte anzunehmen. Er passte daher den fairen Wert der Papiere von 9 Euro auf diesen Preis an. Seiner Einschätzung nach setzt das Gebot einen "klaren Kursanker". Operative Entwicklungen verlören bis zum Vollzug der Transaktion deutlich an Bedeutung./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 11:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Verkaufen
|
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
11,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
11,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)
Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)
|12:01
|Klöckner Verkaufen
|DZ BANK
|09:11
|Klöckner Sell
|Warburg Research
|09.12.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|12:01
|Klöckner Verkaufen
|DZ BANK
|09:11
|Klöckner Sell
|Warburg Research
|09.12.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|09.12.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|06.10.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|12:01
|Klöckner Verkaufen
|DZ BANK
|09:11
|Klöckner Sell
|Warburg Research
|08.12.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|06.11.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|06.10.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|29.09.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|07.08.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Klöckner & Co (KlöCo)
|11,00
|28,50%
