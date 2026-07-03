Klöckner Aktie

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Klöckner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KC0100 / ISIN: DE000KC01000

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03.07.2026 15:54:39

KlöcknerCo (KlöCo) Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 11 Euro belassen. Bei dem Stahlhändler gebe es operativ mehr Rückenwind, doch der Kurs bleibe wesentlich von der Worthington-Offerte geprägt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Investmentstory verlagere sich weiter von einer zyklischen Standalone-Bewertung hin zu einer Story der Strukturmaßnahmen und der Abfindung verbleibender Aktionäre./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Verkaufen
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
12,28 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
12,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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