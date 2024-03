Wiener Börse-Handel ATX Prime beendet die Freitagssitzung im Minus

So bewegte sich der ATX Prime schlussendlich.

Letztendlich beendete der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 1 700,68 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,076 Prozent höher bei 1 705,23 Punkten, nach 1 703,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 696,79 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 707,60 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,285 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 08.02.2024, bei 1 698,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.12.2023, wurde der ATX Prime mit 1 666,80 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 08.03.2023, stand der ATX Prime bei 1 788,94 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 0,779 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 750,09 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Vienna Insurance (+ 2,21 Prozent auf 27,75 EUR), Palfinger (+ 1,88 Prozent auf 24,45 EUR), Flughafen Wien (+ 1,41 Prozent auf 50,20 EUR), AMAG (+ 1,09 Prozent auf 27,80 EUR) und PORR (+ 1,04 Prozent auf 13,56 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-5,34 Prozent auf 17,37 EUR), Marinomed Biotech (-3,60 Prozent auf 21,40 EUR), Polytec (-2,80 Prozent auf 3,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,37 Prozent auf 41,25 EUR) und BAWAG (-2,29 Prozent auf 53,25 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 451 902 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 23,868 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at