Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Handelsstart stärker

Der ATX Prime bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Um 09:11 Uhr springt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,85 Prozent auf 1 747,07 Punkte an. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,005 Prozent tiefer bei 1 732,35 Punkten, nach 1 732,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 732,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 747,07 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 2,10 Prozent. Vor einem Monat, am 21.02.2024, wurde der ATX Prime mit 1 714,03 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 21.12.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 707,28 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 21.03.2023, den Stand von 1 630,56 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 1,93 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 750,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell PORR (+ 5,05 Prozent auf 13,74 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,41 Prozent auf 17,00 EUR), Palfinger (+ 2,19 Prozent auf 23,35 EUR), STRABAG SE (+ 1,77 Prozent auf 43,10 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,62 Prozent auf 44,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-4,41 Prozent auf 19,50 EUR), FACC (-0,17 Prozent auf 5,80 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 29,40 EUR), Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 28,20 EUR) und Telekom Austria (+ 0,00 Prozent auf 7,62 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 168 934 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 23,433 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Addiko Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,74 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

