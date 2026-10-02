XETRA-Handel: DAX startet in der Gewinnzone

Der DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am fünften Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,39 Prozent fester bei 25 036,47 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,092 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,224 Prozent fester bei 24 995,29 Punkten, nach 24 939,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 038,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24 970,91 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der DAX bereits um 1,60 Prozent nach. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 02.09.2026, den Wert von 25 839,33 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Stand von 25 580,88 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 24 422,56 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2,03 Prozent zu. Bei 26 618,74 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Infineon (+ 2,96 Prozent auf 61,18 EUR), Siemens Energy (+ 1,91 Prozent auf 145,24 EUR), HOCHTIEF (+ 1,72 Prozent auf 403,00 EUR), Airbus SE (+ 1,10 Prozent auf 187,74 EUR) und Continental (+ 1,04 Prozent auf 68,10 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen QIAGEN (-2,57 Prozent auf 37,21 EUR), Commerzbank (-2,51 Prozent auf 38,41 EUR), Bayer (-0,86 Prozent auf 45,01 EUR), adidas (-0,74 Prozent auf 141,60 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,63 Prozent auf 39,43 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 253 705 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,289 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,69 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at