XETRA-Handel: LUS-DAX zeigt sich am Mittag fester

Am dritten Tag der Woche wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Um 12:24 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,44 Prozent höher bei 15 980,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 15 910,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 985,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, notierte der LUS-DAX bei 14 776,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.08.2023, stand der LUS-DAX noch bei 15 684,50 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 22.11.2022, den Stand von 14 464,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 13,69 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 246,00 Punkte. 13 869,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Symrise (+ 2,51 Prozent auf 101,85 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,82 Prozent auf 25,13 EUR), SAP SE (+ 1,53 Prozent auf 141,58 EUR), Rheinmetall (+ 1,38 Prozent auf 293,10 EUR) und Continental (+ 1,29 Prozent auf 68,98 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Bayer (-2,77 Prozent auf 33,05 EUR), RWE (-0,45 Prozent auf 37,89 EUR), Porsche Automobil vz (-0,35 Prozent auf 45,74 EUR), Merck (-0,09 Prozent auf 163,15 EUR) und Commerzbank (-0,04 Prozent auf 11,17 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 436 117 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 163,664 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 8,89 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

