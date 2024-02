XETRA-Handel: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels stärker

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Mittwoch tendierte der LUS-DAX via XETRA letztendlich 0,56 Prozent fester bei 16 921,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 16 955,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 827,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 16 701,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 14.11.2023, bei 15 631,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.02.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 456,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,06 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 17 060,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell adidas (+ 2,50 Prozent auf 174,86 EUR), Fresenius SE (+ 2,39 Prozent auf 26,08 EUR), Merck (+ 1,75 Prozent auf 154,00 EUR), Zalando (+ 1,48 Prozent auf 19,56 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,47 Prozent auf 220,30 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Porsche (-1,14 Prozent auf 79,72 EUR), RWE (-1,09 Prozent auf 31,84 EUR), Heidelberg Materials (-1,08 Prozent auf 82,36 EUR), EON SE (-0,88 Prozent auf 11,77 EUR) und Siemens Energy (-0,81 Prozent auf 14,08 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 8 155 357 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 196,229 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,82 zu Buche schlagen. Mit 7,71 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

