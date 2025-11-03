Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lohnender Merck-Einstieg? 03.11.2025 10:04:18

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Merck-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Merck-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 133,10 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Merck-Aktie investiert hat, hat nun 7,513 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 113,45 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 852,37 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,76 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Merck belief sich zuletzt auf 49,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Merck KGaA

Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten