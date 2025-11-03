DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Merck-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Merck-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 133,10 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Merck-Aktie investiert hat, hat nun 7,513 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 113,45 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 852,37 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,76 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Merck belief sich zuletzt auf 49,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at