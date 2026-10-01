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MDAX-Performance im Fokus 01.10.2026 09:28:57

XETRA-Handel MDAX beginnt Handel im Minus

XETRA-Handel MDAX beginnt Handel im Minus

Der MDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Am Donnerstag notiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,65 Prozent tiefer bei 30 640,56 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 345,265 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,615 Prozent auf 30 652,86 Punkte an der Kurstafel, nach 30 842,53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 30 689,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 626,59 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 1,42 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der MDAX einen Wert von 32 173,26 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 01.07.2026, den Stand von 32 056,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, betrug der MDAX-Kurs 30 459,59 Punkte.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 1,09 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 2,58 Prozent auf 159,00 EUR), HENSOLDT (+ 2,54 Prozent auf 78,18 EUR), Siltronic (+ 1,29 Prozent auf 82,35 EUR), JENOPTIK (+ 0,95 Prozent auf 42,38 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,75 Prozent auf 73,95 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil RENK (-3,22 Prozent auf 36,51 EUR), LANXESS (-2,30 Prozent auf 12,31 EUR), freenet (-2,20 Prozent auf 22,22 EUR), PUMA SE (-2,02 Prozent auf 22,34 EUR) und TAG Immobilien (-1,99 Prozent auf 10,86 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 120 841 Aktien gehandelt. Mit 40,535 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Elmos Semiconductor 156,00 1,04% Elmos Semiconductor
freenet AG 22,72 0,00% freenet AG
HENSOLDT 77,24 1,50% HENSOLDT
JENOPTIK AG 41,58 -0,34% JENOPTIK AG
LANXESS AG 12,47 -0,72% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,61 -0,60% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 24,74 -2,98% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,10 -4,33% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 22,33 -1,46% PUMA SE
RENK 36,71 -2,72% RENK
Siltronic AG 79,60 -1,73% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 73,90 1,58% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TAG Immobilien AG 10,83 -1,72% TAG Immobilien AG
thyssenkrupp AG 13,79 -4,83% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 251,37 -1,92%

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