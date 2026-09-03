XETRA-Handel: SDAX im Plus

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,36 Prozent höher bei 18 526,33 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 94,437 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,144 Prozent höher bei 18 485,50 Punkten, nach 18 458,97 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 551,57 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 445,90 Punkten lag.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der SDAX bereits um 2,30 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 03.08.2026, einen Wert von 18 524,47 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 769,86 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der SDAX 16 466,86 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,75 Prozent zu. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Energiekontor (+ 4,20 Prozent auf 24,80 EUR), TeamViewer (+ 3,41 Prozent auf 6,98 EUR), GFT SE (+ 2,62 Prozent auf 25,45 EUR), SFC Energy (+ 2,44 Prozent auf 20,95 EUR) und CEWE Stiftung (+ 2,06 Prozent auf 109,00 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil PATRIZIA SE (-2,08 Prozent auf 7,06 EUR), tonies (-1,90 Prozent auf 11,34 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1,58 Prozent auf 68,35 EUR), STO SE (-1,36 Prozent auf 101,60 EUR) und Einhell Germany vz (-1,34 Prozent auf 73,50 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die tonies-Aktie aufweisen. 198 678 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,141 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,97 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at