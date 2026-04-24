XETRA-Handel: TecDAX liegt im Plus

In Frankfurt stehen die Signale am Freitag auf Stabilisierung.

Am Freitag verbucht der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,14 Prozent auf 3 653,15 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 508,927 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,226 Prozent leichter bei 3 639,86 Punkten, nach 3 648,09 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 639,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 685,32 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 2,05 Prozent nach unten. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 24.03.2026, den Stand von 3 416,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 3 723,82 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 24.04.2025, einen Wert von 3 583,19 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,796 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell SAP SE (+ 5,66 Prozent auf 148,66 EUR), ATOSS Software (+ 4,93 Prozent auf 83,00 EUR), SMA Solar (+ 4,49 Prozent auf 52,35 EUR), Siltronic (+ 3,81 Prozent auf 73,60 EUR) und United Internet (+ 1,67 Prozent auf 26,76 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil HENSOLDT (-5,33 Prozent auf 74,24 EUR), EVOTEC SE (-3,43 Prozent auf 5,22 EUR), Drägerwerk (-2,90 Prozent auf 90,50 EUR), Eckert Ziegler (-1,95 Prozent auf 14,58 EUR) und Siemens Healthineers (-1,92 Prozent auf 35,28 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 681 413 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 174,923 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,53 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at