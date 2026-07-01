LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|Index-Performance im Fokus
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01.07.2026 17:59:00
MDAX aktuell: MDAX schlussendlich fester
Am Mittwoch gewann der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,83 Prozent auf 32 074,07 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 342,125 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,237 Prozent fester bei 31 884,62 Punkten in den Handel, nach 31 809,10 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 32 076,05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 731,65 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 1,27 Prozent. Vor einem Monat, am 01.06.2026, wies der MDAX 32 899,55 Punkte auf. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 01.04.2026, den Stand von 29 205,84 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 01.07.2025, den Wert von 30 247,39 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,53 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Siltronic (+ 7,30 Prozent auf 87,45 EUR), Nemetschek SE (+ 6,59 Prozent auf 56,60 EUR), RENK (+ 5,37 Prozent auf 44,44 EUR), AUMOVIO (+ 4,72 Prozent auf 37,70 EUR) und HENSOLDT (+ 4,63 Prozent auf 70,90 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen LANXESS (-3,30 Prozent auf 14,66 EUR), JENOPTIK (-3,28 Prozent auf 45,40 EUR), Aurubis (-2,87 Prozent auf 176,00 EUR), TAG Immobilien (-2,41 Prozent auf 13,77 EUR) und Lufthansa (-2,40 Prozent auf 9,77 EUR) unter Druck.
Die teuersten MDAX-Konzerne
Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 006 659 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 38,909 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel
Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,86 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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