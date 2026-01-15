Drägerwerk vz. Aktie
|83,90EUR
|4,30EUR
|5,40%
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
Drägerwerk Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Drägerwerk nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Das Medizintechnik-Unternehmen habe starke Eckdaten vorgelegt, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2026 liege im Rahmen der Markterwartungen./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Hold
|
Unternehmen:
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
79,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,94%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
83,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,99%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
