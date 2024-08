XETRA-SCHLUSS/Fest - Fed-Chef Powell kündigt zinspolitische Wende an

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit kräftigen Aufschlägen geschlossen. Die Zeit für eine Anpassung der Geldpolitik sei gekommen, sagte Fed-Chef Jerome Powell in seiner mit Spannung erwarteten Rede auf dem Zentralbanker-Forum in Jackson Hole. Die Inflation sei deutlich gesunken, während zugleich ein starker Anstieg der Arbeitslosigkeit vermieden werden soll, so Powell. Das Timing sowie das Tempo der Zinssenkungen seien datenabhängig. Die Märkte preisen eine erste Zinssenkung durch die US-Notenbank im September ein. Der DAX schloss mit plus 0,8 Prozent bei 18.633 Punkten - das Allzeithoch bei 18.893 Punkten ist damit in greifbare Nähe gerückt.

"US-Notenbankchef Powell hat auf der Konferenz in Jackson Hole klargemacht, dass es Zeit sei, die Politik anzupassen, nachdem die Risiken für die Inflation abgenommen und die für die Beschäftigung zugenommen haben", so die Commerzbank in einem Kommentar. Konkrete Hinweise zum Tempo der Zinssenkungen habe er aber nicht gegeben. "Wir erwarten die erste Zinssenkung um 25 Basispunkte auf der nächsten Sitzung im September", hieß es.

Infineon hat sich endlich mit dem Insolvenzverwalter der Qimonda AG auf einen Vergleich geeinigt. Damit wird der seit Ende 2010 anhängige Rechtsstreit beendet. Der Insolvenzverwalter hatte einen Betrag von 3,4 Milliarden Euro plus Zinsen verlangt, bekommt aber nur 753,5 Millionen Euro. Infineon will dafür die gebildeten Rückstellungen in Anspruch nehmen. Der darüber hinausgehende Betrag wird Ergebnis und Cashflow aus nicht fortgeführten Aktivitäten belasten. Die Aktien gewannen dennoch in dem freundlichen Gesamtmarktumfeld 0,3 Prozent.

Alsterhöhe unterbreitet Übernahmegebot für Infas Holding

Die Aktien des Meinungsumfrage-Institut Infas Holding haussierten auf Tradegate um 62,7 Prozent auf 6,80 Euro nach einem Übernahmeangebot. Hier bietet die Alsterhöhe (zukünftig: Ipsos DACH Holding AG) 6,80 Euro je Aktie. Am Vortag waren die Titel bei 4,18 Euro aus dem Handel gegangen.

Die Ablösung von Tesla an der Spitze der Verkaufscharts für vollelektrische Fahrzeuge in der EU durch BMW (+1,5%) im Juli ist ein gutes Zeichen für den deutschen Luxusautohersteller, während Teslas Situation leicht negativ aussieht, so UBS-Analyst Patrick Hummel. Der Sprung von BMW in den Elektroauto -Verkäufen führte zu einem Marktanteilsgewinn von 3,2 Prozentpunkten, während Tesla 1,2 Punkte verlor. "BMWs Nummer-1-Position unterstreicht die Attraktivität seines BEV-Angebots für europäische Verbraucher, während Tesla weiter Marktanteile verliert, mit einem alternden Produkt," sagte Hummel. Trotzdem bleibe Tesla an zweiter Stelle. Und die EV-Modelle von BMW seien bislang weit weniger profitabel als die konventionellen, fügte der Analyst hinzu.

Redcare setzten die jüngste Abwärtsbewegung fort und verloren 5 Prozent. Evotec gewannen dagegen 6,7 Prozent - hier stützte eine "Outperform"-Empfehlung der RBC sowie jüngste Aktienkäufe durch Vorstandsmitglieder. Hugo Boss gewannen 5,2 Prozent. Als Grund wurde im Handel genannt, dass Frasers beim Kartellamt wegen einer Aufstockung der Beteiligung angefragt haben soll. Erst am 12. August hatten die Metzinger mitgeteilt, dass der britische Modehändler direkt über 15 Prozent an der Hugo Boss AG halte.

