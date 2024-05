XETRA-SCHLUSS/Knapp behaupteter Wochenstart vor US-Daten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag mit kleinen Verlusten geschlossen. Der DAX fiel um 0,2 Prozent auf 18.742 Punkte, nachdem er am Freitag im Verlauf noch mit 18.846 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht hatte. Das Geschäft wurde als zurückhaltend beschrieben im Vorfeld neuer US-Preisdaten im Wochenverlauf.

Analysten erwarten, dass die US-Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 3,4 (März: 3,5) Prozent gestiegen sind. An den Erwartungen hinsichtlich der Geldpolitik der Fed würde dies wohl wenig ändern, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell gerade erst bestätigt hat, dass Zinssenkungen vorerst nicht auf der Agenda stehen.

Hochtief mit soliden Geschäftszahlen - Ceconomy wird optimistischer

Als solide wurden im Handel die Geschäftszahlen von Hochtief (+1,4%) eingestuft. Diese sind sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Ergebnisseite besser als erwartet ausgefallen. Positiv wurde vor allem der starke Auftragseingang hervorgehoben. Der Ausblick wurde indes nur bestätigt.

Ceconomy verteuerten sich um 6,2 Prozent. Das Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr jetzt mit einem bereinigten operativen Ergebnis von 290 bis 310 Millionen Euro. Das liegt über den Analystenerwartungen, deren Konsens Ceconomy selbst mit 273 Millionen Euro angab.

Bei Adesso stagniert der operative Gewinn

Adesso fielen nach der Zahlenvorlage um 2,4 Prozent. Der operative Gewinn hat im vergangenen Quartal stagniert. Den Ausblick hat der IT-Dienstleister bekräftigt. Wie Warburg anmerkte, spiegelten die Zahlen die geringere Zahl an Arbeitstagen im Vergleich zum Vorjahr wider.

Rheinmetall-Chef Armin Papperger hat sich in Zeitungen erneut zuversichtlich geäußert, dass ein großer Teil des 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögens des Bundes für die Bundeswehr an sein Unternehmen gehen wird. Am Ende könnten es zwischen 30 und 40 Milliarden sein, so der Rheinmetall-Chef. Das dürfte allerdings eingepreist sein - der Kurs legte um 0,1 Prozent zu.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.742,22 -0,2% +11,86%

DAX-Future 18.854,00 -0,1% +9,60%

XDAX 18.738,29 -0,2% +11,75%

MDAX 26.801,44 +0,2% -1,24%

TecDAX 3.393,70 -0,3% +1,69%

SDAX 14.881,36 +0,3% +6,60%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 130,88 0

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 20 17 3 3.268,5 68,7 90,5

MDAX 28 20 2 458,0 24,1 27,6

TecDAX 15 14 0 592,0 17,0 22,7

SDAX 39 29 2 98,5 8,5 7,3

