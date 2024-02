XETRA-SCHLUSS/US-Preisdaten verderben DAX die Rekordlaune

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag mit leichten Gewinnen ins Wochenende verabschiedet. Der DAX legte 0,4 Prozent auf 17.117 Punkte zu, im Hoch hatte der Index bei 17.198 Punkten noch ein neues Rekordhoch markiert. Für Ernüchterung sorgte die Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise am Nachmittag. Diese sind im Januar um 0,3 Prozent gestiegen und damit viel stärker als mit 0,1 Prozent erwartet. Noch problematischer aus Marktsicht ist die Entwicklung der Preise in der Kernrate. Sie stieg um 0,5 Prozent - die Erwartung lag bei 0,1 Prozent. Nach den US-Verbraucherpreisen spielen damit auch die US-Erzeugerpreise den Fed-Falken in die Hände.

Weiter im Fokus standen Rüstungswerte wie Rheinmetall, Hensoldt und Renk mit dem Beginn der Münchener Sicherheitskonferenz. Sie habe schon öfters als Podium für Investionsentscheidungen gedient, hieß es. So stiegen Rheinmetall um 2,9 Prozent, die Aktie markierte am Berichtstag ein neues Allzeithoch. Hensoldt (-2,4%) und Renk (-4,9%) korrigierten dagegen zunächst nach ihrer scharfen Kursrally.

Tagesgewinner im DAX waren Heidelberg Materials mit Aufschlägen von 3,2 Prozent. Hier stützten positive Sektorvorgaben. Nach den Aufschlägen vom Vortag setzten bei Commerzbank Gewinnmitnahmen ein - das Papier büßte 2,2 Prozent ein.

Ausblick von Applied Materials stützt Aixtron

Ein günstiger Ausblick von Applied Materials verhalf Aixtron zu einem Kursplus von 3,1 Prozent. Kursverluste von 3,2 Prozent erlitten PSI Software, nachdem das Unternehmen Opfer eines Cyberangriffs geworden ist. "Die Vorfälle häufen sich, was beunruhigend ist", so ein Aktienhändler. Erst diese Woche habe es eine Attacke auf Varta gegeben, auch deren Aktien gingen in der Folge auf Tauchstation. Ein solcher Angriff sei in der Regel mit Kosten verbunden, schlimmstenfalls mit einem Reputationsschaden. Sorgen macht vor allem, dass PSI als Kernunternehmen bei Steuerungssoftware für Versorger gilt.

Gut im Markt lagen Automobilwerte, und das trotz wenig überzeugender Geschäftszahlen von Hella (-0,2%). Allerdings hatten im Wochenverlauf Stellantis, Renault und Michelin die Märkte überzeugt. Für VW, BMW und Mercedes-Benz ging es um bis zu 1,4 Prozent nach oben. Continental rückten um 0,5 Prozent vor.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 17.117,44 +0,4% +2,18%

DAX-Future 17.175,00 +0,5% +1,44%

XDAX 17.119,39 +0,0% +2,09%

MDAX 26.148,08 +0,3% -3,65%

TecDAX 3.408,93 +0,7% +2,14%

SDAX 13.882,84 +0,4% -0,56%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,97 -59

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 29 10 1 3.593,1 77,5 85,7

MDAX 29 21 0 464,3 28,9 30,5

TecDAX 16 12 2 801,9 18,5 17,5

SDAX 45 22 3 118,6 8,7 10,6

===

