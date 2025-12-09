Heidelberg Materials Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zement bleibe Zentrum für Gewinnwachstum, schrieb Ben Rada Martin am Montagabend in seinem Branchenausblick auf 2026 für Europas Hersteller schwerer Baustoffe. Das größte Überraschungspotenzial sieht er bei den Preisen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
250,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
220,50 €
|
Abst. Kursziel*:
13,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
220,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,58%
|
Analyst Name::
Ben Rada Martin
|
KGV*:
-
