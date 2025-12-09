Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Baukonjunktur in den vier wichtigen europäischen Märkten Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Spanien entwickele sich unterschiedlich, schrieben Alasdair Leslie und Pujarini Ghosh in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. In Frankreich helle sich die Lage auf, ebenso in Deutschland. In Großbritannien überwiege noch die Zurückhaltung und in Spanien dürfte es in den kommenden Monaten stark aufwärts gehen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Heidelberg Materials
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
219,40 €
Abst. Kursziel*:
-6,56%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
219,20 €
Abst. Kursziel aktuell:
-6,48%
Analyst Name::
Alasdair Leslie
KGV*:
-
