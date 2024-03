Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der SDAX am Mittag

Am ersten Tag der Woche ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Montag geht es im SDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,37 Prozent auf 13 821,27 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 115,680 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,457 Prozent auf 13 809,72 Punkte an der Kurstafel, nach 13 873,11 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 13 827,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 781,38 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, den Stand von 13 701,98 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 11.12.2023, den Wert von 13 249,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 278,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,001 Prozent aufwärts. Bei 14 067,87 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell SAF-HOLLAND SE (+ 2,90 Prozent auf 18,07 EUR), Grand City Properties (+ 2,83 Prozent auf 9,45 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,71 Prozent auf 7,97 EUR), AUTO1 (+ 2,42 Prozent auf 3,72 EUR) und Energiekontor (+ 1,62 Prozent auf 68,90 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil pbb (-6,08 Prozent auf 4,17 EUR), SÜSS MicroTec SE (-4,96 Prozent auf 36,40 EUR), JOST Werke (-2,48 Prozent auf 47,15 EUR), Wacker Neuson SE (-2,26 Prozent auf 16,44 EUR) und GFT SE (-1,83 Prozent auf 26,78 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die pbb-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 312 472 Aktien gehandelt. Mit 15,720 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,65 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

