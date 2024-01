Zurückhaltung in Wien: ATX schwächelt am Nachmittag

Anleger in Wien treten derzeit den Rückzug an.

Am Mittwoch verliert der ATX um 15:43 Uhr via Wiener Börse 2,22 Prozent auf 3 308,69 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 114,347 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,005 Prozent auf 3 383,65 Punkte an der Kurstafel, nach 3 383,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 383,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 306,84 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der ATX bereits um 2,65 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 371,39 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, bei 3 147,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 294,72 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,03 Prozent zurück. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 448,16 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 306,84 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell IMMOFINANZ (+ 0,24 Prozent auf 21,30 EUR), Vienna Insurance (-0,57 Prozent auf 26,10 EUR), UNIQA Insurance (-0,66 Prozent auf 7,47 EUR), Telekom Austria (-0,74 Prozent auf 8,01 EUR) und Österreichische Post (-0,94 Prozent auf 31,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Lenzing (-5,09 Prozent auf 29,85 EUR), EVN (-4,60 Prozent auf 25,95 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,64 Prozent auf 116,60 EUR), AT S (AT&S) (-3,40 Prozent auf 23,28 EUR) und Verbund (-3,37 Prozent auf 76,05 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 268 579 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 28,297 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,77 zu Buche schlagen. Die BAWAG-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,38 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

