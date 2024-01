Zurückhaltung in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime aktuell

Am Montag notiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,32 Prozent tiefer bei 1 733,19 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,024 Prozent stärker bei 1 739,11 Punkten in den Handel, nach 1 738,70 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 746,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 730,84 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 29.12.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 723,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, wurde der ATX Prime mit 1 519,38 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, bei 1 694,37 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 1,12 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 746,00 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell OMV (+ 2,73 Prozent auf 40,65 EUR), Wienerberger (+ 1,19 Prozent auf 30,64 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,85 Prozent auf 23,62 EUR), Marinomed Biotech (+ 0,68 Prozent auf 29,50 EUR) und Telekom Austria (+ 0,51 Prozent auf 7,96 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Andritz (-2,20 Prozent auf 57,75 EUR), Wolford (-2,19 Prozent auf 4,46 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,88 Prozent auf 125,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,84 Prozent auf 45,40 EUR) und AMAG (-1,75 Prozent auf 28,10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 241 765 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 26,160 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Die Kapsch TrafficCom-Aktie hat mit 2,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die Semperit-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

