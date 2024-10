Zurückhaltung in Wien: So steht der ATX aktuell

Am Montagnachmittag ziehen sich die Börsianer in Wien zurück.

Um 15:42 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,30 Prozent schwächer bei 3 636,89 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 116,640 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,066 Prozent tiefer bei 3 645,43 Punkten in den Handel, nach 3 647,85 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 3 656,01 Punkte, das Tagestief hingegen 3 615,81 Zähler.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, wurde der ATX mit 3 730,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, lag der ATX-Kurs bei 3 609,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, betrug der ATX-Kurs 3 168,13 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 6,59 Prozent aufwärts. Bei 3 777,78 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten registriert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell CA Immobilien (+ 6,51 Prozent auf 26,18 EUR), OMV (+ 1,61 Prozent auf 37,82 EUR), Telekom Austria (+ 0,46 Prozent auf 8,77 EUR), voestalpine (+ 0,43 Prozent auf 23,54 EUR) und EVN (+ 0,35 Prozent auf 28,45 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil IMMOFINANZ (-4,23 Prozent auf 17,66 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,07 Prozent auf 88,40 EUR), DO (-1,75 Prozent auf 134,60 EUR), Raiffeisen (-1,72 Prozent auf 17,76 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,54 Prozent auf 28,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die IMMOFINANZ-Aktie. 187 431 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 26,004 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,87 Prozent gelockt.

