Zurückhaltung in Zürich: SMI verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 1,09 Prozent leichter bei 11 602,46 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,277 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,145 Prozent auf 11 747,44 Punkte an der Kurstafel, nach 11 730,43 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 601,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 11 762,56 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 11 493,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Wert von 11 137,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, den Wert von 11 106,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3,87 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten erreicht.

SMI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Givaudan (+ 0,12 Prozent auf 4 021,00 CHF), Swiss Re (-0,09 Prozent auf 115,85 CHF), Swiss Life (-0,32 Prozent auf 630,20 CHF), Nestlé (-0,43 Prozent auf 95,34 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,57 Prozent auf 41,65 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Swisscom (-5,51 Prozent auf 521,00 CHF), Sonova (-3,37 Prozent auf 252,30 CHF), Partners Group (-2,37 Prozent auf 1 257,50 CHF), Novartis (-2,08 Prozent auf 85,55 CHF) und Geberit (-1,84 Prozent auf 523,20 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 654 666 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 257,495 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,14 erwartet. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

