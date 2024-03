Zuversicht in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus

Am Montag notiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,08 Prozent höher bei 4 377,70 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,166 Prozent auf 4 381,57 Punkte an der Kurstafel, nach 4 374,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 373,18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 383,15 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bei 4 264,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.12.2023, lag der STOXX 50 noch bei 4 065,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, den Stand von 3 740,64 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 6,98 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 420,04 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 1,20 Prozent auf 164,08 EUR), BAT (+ 1,20 Prozent auf 23,69 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,18) Prozent auf 45,39 GBP), Rio Tinto (+ 0,92 Prozent auf 49,07 GBP) und UniCredit (+ 0,85 Prozent auf 33,18 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,23 Prozent auf 860,45 EUR), Richemont (-2,06 Prozent auf 142,80 CHF), Enel (-0,85 Prozent auf 6,08 EUR), UBS (-0,75 Prozent auf 27,97 CHF) und Unilever (-0,65 Prozent auf 38,26 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 5 309 057 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 540,421 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,89 erwartet. Im Index bietet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,27 Prozent die höchste Dividendenrendite.

