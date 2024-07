Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Mittag steigen

Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,11 Prozent auf 18 428,00 Punkte an.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 18 464,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 384,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 04.06.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 462,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.04.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 18 188,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.07.2023, bei 16 033,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,06 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 888,50 Punkte. Bei 16 345,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Continental (+ 7,94 Prozent auf 58,18 EUR), Sartorius vz (+ 2,81 Prozent auf 227,10 EUR), Rheinmetall (+ 2,10 Prozent auf 515,60 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,47 Prozent auf 254,70 EUR) und Zalando (+ 1,12 Prozent auf 23,50 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Bayer (-0,57 Prozent auf 26,08 EUR), BMW (-0,57 Prozent auf 87,94 EUR), adidas (-0,41 Prozent auf 217,20 EUR), EON SE (-0,37 Prozent auf 12,21 EUR) und Henkel vz (-0,27 Prozent auf 81,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 491 374 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 216,170 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,53 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at