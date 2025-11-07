Zalando-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht untermauere die Wachstumsstory des Onlinehändlers, sowohl im Geschäft mit Privatkunden als auch anderen Händlern, schrieb Richard Edwards am Donnerstagabend. Zalando-Aktien bleiben auf der Favoritenliste von Goldman.

Aktieninformation im Fokus: Die Zalando-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Um 12:57 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,9 Prozent auf 22,96 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 91,64 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 902 847 Stück. Seit Anfang des Jahres 2025 büßte die Aktie um 29,1 Prozent ein. Experten zufolge können Zalando-Anleger am 26.02.2026 einen Blick in die Q4 2025-Bilanz werfen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.