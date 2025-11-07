Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Aktie auf dem Prüfstand
|
07.11.2025 13:13:54
Zalando-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht untermauere die Wachstumsstory des Onlinehändlers, sowohl im Geschäft mit Privatkunden als auch anderen Händlern, schrieb Richard Edwards am Donnerstagabend. Zalando-Aktien bleiben auf der Favoritenliste von Goldman.
Aktieninformation im Fokus: Die Zalando-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung
Um 12:57 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,9 Prozent auf 22,96 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 91,64 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 902 847 Stück. Seit Anfang des Jahres 2025 büßte die Aktie um 29,1 Prozent ein. Experten zufolge können Zalando-Anleger am 26.02.2026 einen Blick in die Q4 2025-Bilanz werfen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zalandomehr Nachrichten
|
07.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
07.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|XETRA-Handel DAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
07.11.25
|Zalando-Aktie gibt nach kurzfristiger Erholung wieder nach (dpa-AFX)
|
07.11.25
|Zalando-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung (finanzen.at)
|
07.11.25
|DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Zalandomehr Analysen
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.24
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|22,61
|-7,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.