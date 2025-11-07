Zalando-Analyse: Barclays Capital bewertet Zalando-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 27 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das dritte Quartal sei zwar ermutigend gewesen, schrieb Sarah Roberts am Donnerstagabend in ihrem Resümee. Für die Neubewertung der Aktien sei allerdings die Gewinndynamik 2026 entscheidend und diese sei schwer kalkulierbar.

Aktienbewertung im Detail: Die Zalando-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 14:33 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 5,9 Prozent auf 22,71 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 23,29 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1 170 424 Zalando-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2025 um 29,9 Prozent nach unten. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 26.02.2026 werfen.

