Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen DAX mittags steigen

Am Montag tendiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,90 Prozent höher bei 18 092,00 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,810 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,041 Prozent auf 17 937,62 Punkte an der Kurstafel, nach 17 930,32 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 093,88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 17 937,62 Einheiten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 15.03.2024, wies der DAX einen Stand von 17 936,65 Punkten auf. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 15.01.2024, den Wert von 16 622,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, den Wert von 15 807,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,89 Prozent nach oben. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 567,16 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Zählern.

DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell adidas (+ 3,82 Prozent auf 203,90 EUR), Siemens (+ 3,03 Prozent auf 177,90 EUR), Covestro (+ 2,59 Prozent auf 51,10 EUR), Zalando (+ 1,96 Prozent auf 27,07 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,67 Prozent auf 76,63 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen RWE (-1,69 Prozent auf 31,94 EUR), Bayer (-1,06 Prozent auf 26,68 EUR), QIAGEN (-0,68 Prozent auf 37,86 EUR), Siemens Energy (-0,51 Prozent auf 17,54 EUR) und Deutsche Telekom (-0,47 Prozent auf 21,08 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2 383 174 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 199,665 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

