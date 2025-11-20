Siemens Energy Aktie

Siemens Energy-Analyse im Blick 20.11.2025 16:07:47

Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Siemens Energy-Aktie mit Outperform

Hier sind die Erkenntnisse von RBC Capital Markets-Analyst Colin Moody, der das Siemens Energy-Papier näher betrachtet hat.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Obwohl das geplante Aktienrückkaufprogramm des Energietechnikkonzerns mit Blick auf die Laufzeit nicht besonders groß ausfalle, sende es ein starkes Signal, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob außerdem den weiteren Ausbau des Gasgeschäfts hervor, der beim Kapitalmarkttag angekündigt worden sei.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens Energy-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 112,90 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 15,15 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 2 170 000 Stück. Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 124,1 Prozent zu Buche. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2026 wird Siemens Energy voraussichtlich am 11.02.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:43 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

