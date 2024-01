Zuversicht in Frankfurt: DAX legt mittags zu

Am Montagmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,46 Prozent stärker bei 16 630,77 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,667 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,779 Prozent auf 16 684,10 Punkte an der Kurstafel, nach 16 555,13 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 16 705,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 607,72 Einheiten.

DAX auf Jahressicht

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 22.12.2023, einen Stand von 16 706,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Stand von 14 798,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, erreichte der DAX einen Stand von 15 033,56 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,826 Prozent. Bei 16 963,47 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 16 345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Zalando (+ 2,20 Prozent auf 16,71 EUR), Daimler Truck (+ 1,52 Prozent auf 31,35 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,42 Prozent auf 84,18 EUR), Rheinmetall (+ 1,33 Prozent auf 334,70 EUR) und BMW (+ 1,31 Prozent auf 93,51 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Commerzbank (-3,80 Prozent auf 10,65 EUR), RWE (-2,53 Prozent auf 36,54 EUR), Symrise (-1,21 Prozent auf 93,36 EUR), Siemens Energy (-1,18 Prozent auf 11,69 EUR) und Henkel vz (-0,88 Prozent auf 71,76 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 11 068 228 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 174,145 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,64 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

