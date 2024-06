Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels freundlich

Am Dienstag bewegte sich der DAX via XETRA zum Handelsende 0,31 Prozent höher bei 18 123,58 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,745 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,029 Prozent auf 18 073,44 Punkte an der Kurstafel, nach 18 068,21 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 18 073,24 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 214,20 Zähler.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 18 704,42 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 18.03.2024, bei 17 932,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 16 357,63 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,08 Prozent zu. Bei 18 892,92 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Deutsche Börse (+ 1,88 Prozent auf 189,60 EUR), QIAGEN (+ 1,73 Prozent auf 41,11 EUR), Siemens Energy (+ 1,72 Prozent auf 23,68 EUR), Commerzbank (+ 1,51 Prozent auf 14,11 EUR) und Symrise (+ 1,50 Prozent auf 115,40 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Beiersdorf (-2,81 Prozent auf 142,05 EUR), Fresenius SE (-2,62 Prozent auf 28,63 EUR), Continental (-1,98 Prozent auf 54,58 EUR), adidas (-1,41 Prozent auf 216,00 EUR) und Merck (-1,23 Prozent auf 169,15 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6 485 263 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 204,008 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at