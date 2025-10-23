NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti änderte ihre diesjährigen Gewinnschätzungen für den Konsumgüter- und Klebstoffkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie weitgehend nicht. In einem schwachen Marktumfeld für Schönheitsprodukte habe das Management die diesjährigen Zielsetzungen im Consumer-Geschäft gesenkt. Sie rechnet aber damit, dass die Kernmarke Nivea im vierten Quartal wieder zum Wachstum zurückkehrt./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:48 / BST



