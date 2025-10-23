Beiersdorf Aktie
|96,92EUR
|1,04EUR
|1,08%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
23.10.2025 10:05:50
Beiersdorf Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Im Hautpflegegeschäft halte die Schwäche an, schrieb Callum Elliott am Donnerstag nach den Quartalszahlen der Hamburger./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
129,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
96,64 €
|
Abst. Kursziel*:
33,49%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
96,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,10%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Beiersdorf AGmehr Nachrichten
|
10:52
|Beiersdorf-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight (finanzen.at)
|
10:32
|Beiersdorf-CEO: Warten mit möglicher La-Prairie-Preiserhöhung wegen Zöllen (Dow Jones)
|
09:54
|RBC Capital Markets beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Sector Perform (finanzen.at)
|
09:54
|Aktien-Tipp Beiersdorf-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX startet im Minus (finanzen.at)
|
09:29