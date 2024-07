Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich stärker

Für den LUS-DAX ging es am Dienstag aufwärts.

Schlussendlich notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,29 Prozent fester bei 18 544,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 650,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 18 443,50 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, den Stand von 18 193,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2024, stand der LUS-DAX noch bei 18 179,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bei 16 175,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,75 Prozent nach oben. Bei 18 888,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. 16 345,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 7,73 Prozent auf 220,30 EUR), SAP SE (+ 7,15 Prozent auf 196,74 EUR), Fresenius SE (+ 4,47 Prozent auf 31,34 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,22 Prozent auf 253,20 EUR) und Merck (+ 1,83 Prozent auf 152,75 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Porsche (-5,09 Prozent auf 68,94 EUR), Daimler Truck (-4,38 Prozent auf 36,45 EUR), Infineon (-3,33 Prozent auf 33,07 EUR), Porsche Automobil vz (-2,90 Prozent auf 41,46 EUR) und Bayer (-1,24 Prozent auf 26,97 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 334 640 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 211,851 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,62 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at