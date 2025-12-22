Schwacher Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag

Beim LUS-DAX stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Am Montag sinkt der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,05 Prozent auf 24 292,00 Punkte.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24 249,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 355,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 23 232,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 583,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 19 866,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 21,68 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 1,84 Prozent auf 36,47 EUR), adidas (+ 0,70 Prozent auf 166,25 EUR), Siemens (+ 0,53 Prozent auf 237,25 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,43 Prozent auf 558,20 EUR) und Hannover Rück (+ 0,38 Prozent auf 264,20 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Beiersdorf (-1,45 Prozent auf 92,42 EUR), Brenntag SE (-1,31 Prozent auf 49,06 EUR), EON SE (-1,25 Prozent auf 15,75 EUR), Symrise (-1,19 Prozent auf 67,90 EUR) und Porsche Automobil (-0,85 Prozent auf 39,66 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 961 950 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237,737 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 6,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 5,23 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at