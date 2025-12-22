Börse Frankfurt: DAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,03 Prozent schwächer bei 24 280,69 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,090 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,014 Prozent auf 24 291,85 Punkte an der Kurstafel, nach 24 288,40 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 264,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 356,11 Punkten lag.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 23 091,87 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 22.09.2025, einen Wert von 23 527,05 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, lag der DAX-Kurs bei 19 884,75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 21,25 Prozent aufwärts. Bei 24 771,34 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 18 489,91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Infineon (+ 1,84 Prozent auf 36,47 EUR), adidas (+ 0,70 Prozent auf 166,25 EUR), Siemens (+ 0,53 Prozent auf 237,25 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,43 Prozent auf 558,20 EUR) und Hannover Rück (+ 0,38 Prozent auf 264,20 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Beiersdorf (-1,45 Prozent auf 92,42 EUR), Brenntag SE (-1,31 Prozent auf 49,06 EUR), EON SE (-1,25 Prozent auf 15,75 EUR), Symrise (-1,19 Prozent auf 67,90 EUR) und Porsche Automobil (-0,85 Prozent auf 39,66 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 961 950 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 237,737 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Vonovia SE-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,23 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at