Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Am Dienstagabend zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Letztendlich sprang der MDAX im XETRA-Handel um 0,48 Prozent auf 26 263,02 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 243,867 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 26 137,63 Zählern und damit 0,005 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26 136,35 Punkte).

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 26 020,76 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 263,83 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Der MDAX wurde vor einem Monat, am 19.02.2024, mit 26 014,17 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 19.12.2023, wurde der MDAX mit 27 156,95 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 26 446,93 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,14 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Delivery Hero (+ 5,04 Prozent auf 25,75 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3,01 Prozent auf 35,95 EUR), EVOTEC SE (+ 2,97) Prozent auf 13,54 EUR), Evonik (+ 2,79 Prozent auf 17,50 EUR) und Aroundtown SA (+ 2,72 Prozent auf 1,87 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Fraport (-6,09 Prozent auf 48,44 EUR), HelloFresh (-2,67 Prozent auf 6,71 EUR), Scout24 (-2,58 Prozent auf 67,26 EUR), GEA (-1,91 Prozent auf 38,03 EUR) und Bilfinger SE (-1,48 Prozent auf 43,86 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 508 595 Aktien gehandelt. Mit 18,244 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Im MDAX hat die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

