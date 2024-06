Zuversicht in New York: NASDAQ 100 stärker

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,03 Prozent höher bei 19 794,71 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,141 Prozent auf 19 817,00 Punkte an der Kurstafel, nach 19 789,03 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 19 747,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 017,71 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 0,746 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 28.05.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 18 869,44 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 28.03.2024, einen Wert von 18 254,69 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.06.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 14 964,57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 19,65 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 20 017,71 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit QUALCOMM (+ 2,39 Prozent auf 199,82 USD), Applied Materials (+ 2,24 Prozent auf 237,73 USD), Microchip Technology (+ 2,12 Prozent auf 91,33 USD), Baker Hughes (+ 2,09 Prozent auf 35,14 USD) und NXP Semiconductors (+ 1,96 Prozent auf 270,21 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Enphase Energy (-5,59 Prozent auf 99,35 USD), Lululemon Athletica (-2,95 Prozent auf 299,22 USD), Lucid (-2,62 Prozent auf 2,60 USD), Moderna (-2,20 Prozent auf 118,51 USD) und Mondelez (-2,19 Prozent auf 65,14 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 27 030 417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,142 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. In puncto Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 12,70 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at