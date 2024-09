Zuversicht in Wien: ATX am Montagmittag mit Zuschlägen

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1,00 Prozent fester bei 3 617,14 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 116,570 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,007 Prozent auf 3 581,17 Punkte an der Kurstafel, nach 3 581,41 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 3 581,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 624,45 Punkten.

ATX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 09.08.2024, notierte der ATX bei 3 561,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wies der ATX einen Wert von 3 658,69 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, einen Wert von 3 143,69 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 6,01 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 3 777,78 Punkte. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 2,09 Prozent auf 17,06 EUR), Andritz (+ 2,08 Prozent auf 58,80 EUR), BAWAG (+ 1,52 Prozent auf 70,15 EUR), Wienerberger (+ 1,49 Prozent auf 28,68 EUR) und EVN (+ 1,29 Prozent auf 31,35 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-1,22 Prozent auf 17,07 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,98 Prozent auf 91,40 EUR), Lenzing (-0,66 Prozent auf 30,15 EUR), voestalpine (-0,19 Prozent auf 20,66 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 31,20 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 237 554 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,491 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,63 erwartet. Im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,31 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at