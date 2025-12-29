Andritz Aktie

Andritz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

Lukrativer Andritz-Einstieg? 29.12.2025 10:03:51

ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 10 Jahren eingefahren

ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Andritz-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Andritz-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 45,22 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Andritz-Aktie investiert hat, hat nun 2,211 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Andritz-Papiers auf 66,05 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,06 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,06 Prozent erhöht.

Andritz war somit zuletzt am Markt 6,44 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Andritz AG

04.09.25 Andritz kaufen Erste Group Bank
05.08.25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
30.04.25 Andritz buy Baader Bank
24.03.25 Andritz buy Baader Bank
13.02.25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX wenig bewegt -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Ausschläge. Der deutsche Leitindex gibt etwas nach. Asiens Börsen zeigen sich am Montag uneins.
