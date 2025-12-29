Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Lukrativer Andritz-Einstieg?
|
29.12.2025 10:03:51
ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Andritz-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 45,22 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Andritz-Aktie investiert hat, hat nun 2,211 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Andritz-Papiers auf 66,05 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,06 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,06 Prozent erhöht.
Andritz war somit zuletzt am Markt 6,44 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Andritz AG
Analysen zu Andritz AGmehr Analysen
|04.09.25
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.25
|Andritz buy
|Baader Bank
|24.03.25
|Andritz buy
|Baader Bank
|13.02.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
